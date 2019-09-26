Зоран Тошич: Для меня Слуцкий круче Фергюсона

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА Зоран Тошич сравнил Алекса Фергюсона и Леонида Слуцкого.
– Почему у Слуцкого не получилось в Англии? Сложный вопрос. Я счастлив, что он, российский тренер, попробовал себя в другой стране. За последнее время он единственный, кто попробовал. Я работал с ним семь лет. Слуцкий самый важный тренер в моей карьере. Да, для меня он круче, чем сэр Алекс Фергюсон, – сказал Тошич в интервью ютуб-каналу «Красава».
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