Зоран Тошич: Больше всего скучаю по зарплате в России

– О чем или о ком скучаю больше всего из России? По зарплате.
Я скучаю по Москве и ЦСКА. Этот клуб всегда в моем сердце. Это не просто фраза. Каждый день читаю русские новости, смотрю, что ребята делают в инстаграме. Большой привет всем, ЦСКА всегда будет первым, – сказал Тошич в интервью ютуб-каналу «КраСава».
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