Зоран Тошич: Больше всего скучаю по зарплате в России - Советский спорт
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26 сентября 2019 22:52ФутболКоноплев Александр

Зоран Тошич: Больше всего скучаю по зарплате в России

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич передал привет армейскому клубу и рассказал, о чем он больше всего скучает.

– О чем или о ком скучаю больше всего из России? По зарплате.

Я скучаю по Москве и ЦСКА. Этот клуб всегда в моем сердце. Это не просто фраза. Каждый день читаю русские новости, смотрю, что ребята делают в инстаграме. Большой привет всем, ЦСКА всегда будет первым, – сказал Тошич в интервью ютуб-каналу «КраСава».

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