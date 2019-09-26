Зоран Тошич: Больше всего скучаю по зарплате в России Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич передал привет армейскому клубу и рассказал, о чем он больше всего скучает.

– О чем или о ком скучаю больше всего из России? По зарплате.

Я скучаю по Москве и ЦСКА. Этот клуб всегда в моем сердце. Это не просто фраза. Каждый день читаю русские новости, смотрю, что ребята делают в инстаграме. Большой привет всем, ЦСКА всегда будет первым, – сказал Тошич в интервью ютуб-каналу «КраСава».