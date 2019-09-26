Футболистки «Чертаново» завершили борьбу в Лиге чемпионов - Советский спорт
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26 сентября 2019 23:18ФутболКоноплев Александр

Футболистки «Чертаново» завершили борьбу в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов «Глазго» на своем поле обыграл «Чертаново» – 4:1.

Единственный мяч в составе российской команды на третьей минуте провела Кристина Комиссарова. Дублем в составе победителей отметилась Хэйли Лаудер.

Первая встреча завершилась со счетом 0:1.

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