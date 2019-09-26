Футболистки «Чертаново» завершили борьбу в Лиге чемпионов

Единственный мяч в составе российской команды на третьей минуте провела Кристина Комиссарова. Дублем в составе победителей отметилась Хэйли Лаудер.
Первая встреча завершилась со счетом 0:1.
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