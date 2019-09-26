Футболистки «Чертаново» завершили борьбу в Лиге чемпионов В ответном матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов «Глазго» на своем поле обыграл «Чертаново» – 4:1.

Загрузка... Единственный мяч в составе российской команды на третьей минуте провела Кристина Комиссарова. Дублем в составе победителей отметилась Хэйли Лаудер. Первая встреча завершилась со счетом 0:1.