«Милан» уступил «Торино» В матче пятого тура чемпионата Италии «Торино» дома обыграл «Милан» – 2:1.

Дубль в составе победителей оформил Андреа Белотти. Отметим, что гости забили первыми – на 18-й минуте отличился Кшиштоф Пентек.

Туринцы набрали девять очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице серии А. «Милан» с шестью очками опустился на 13-е место.