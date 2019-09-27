«Реал Сосьедад» обыграл «Алавес» и поднялся на второе место В матче шестого тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» дома победил «Алавес» – 3:0.

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Все мячи были забиты в первом тайме. В каждом из них поучаствовал 22-летний хавбек Микель Оярсабаль. На 19-й и 41-й минутах он отличился сам, а на 32-й удачно ассистировал Виллиану Жозе.

«Реал Сосьедад» с 13 очками поднялся на второе место в турнирной таблице примеры. Лидирует мадридский «Реал» (14 очков).