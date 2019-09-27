Юрий Ковтун: В чемпионате «Спартаку» уже некуда отступать Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун отметил, что красно-белые испытывают большие трудности в матчах чемпионата России.

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После десяти туров в активе москвичей четыре победы и две ничьи. 29 сентября «Спартак» примет дома «Оренбург».

– Удачный исход кубкового матча должен добавить футболистам «Спартака» заряда бодрости. Но и матч с «КАМАЗом» сложился для москвичей очень непросто. Нельзя сказать, что он прошел по их сценарию. В РПЛ же «Спартаку» уже некуда отступать. При этом каждый матч дается команде с трудом, и игра с «Оренбургом» не станет исключением, – передает слова Ковтуна «Известия».