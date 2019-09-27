Роман Березовский: «Ахмату» нужна свежая кровь

Встреча соседей по турнирной таблице пройдет 30 сентября.
– Мне кажется, что «Ахмату» чуть-чуть не хватило в плане комплектации состава, новых игроков, нового вдоха. Команда уже не первый сезон играет фактически тем же составом, при этом многие ребята становятся возрастными. Наверное, грозненцам нужна свежая кровь. Тем не менее уверен, что они будут с нами биться на максимуме и матч получится очень сложным для обеих команд и интересным для болельщиков, – сказал Березовский в интервью «Известиям».
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