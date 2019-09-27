Гаттузо прилетел в Москву с целью найти работу

Как сообщает «Чемпионат», одной из целей визита итальянского специалиста является возможность получить работу в одном из российских клубов.
Ранее сообщалось, что Гаттузо может стать наставником «Лацио», «Сампдории» или «Фиорентины».
Напомним, «Милан» под руководством 41-летнего специалиста в прошлом сезоне набрал 68 очков и занял пятое место в турнирной таблице серии А.
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