Гаттузо прилетел в Москву с целью найти работу Бывший наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо прилетел в Россию.

Как сообщает «Чемпионат», одной из целей визита итальянского специалиста является возможность получить работу в одном из российских клубов.

Ранее сообщалось, что Гаттузо может стать наставником «Лацио», «Сампдории» или «Фиорентины».

Напомним, «Милан» под руководством 41-летнего специалиста в прошлом сезоне набрал 68 очков и занял пятое место в турнирной таблице серии А.