Гаттузо прилетел в Москву с целью найти работу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 сентября 2019 06:34Футбол

Гаттузо прилетел в Москву с целью найти работу

Бывший наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо прилетел в Россию.

Как сообщает «Чемпионат», одной из целей визита итальянского специалиста является возможность получить работу в одном из российских клубов.

Ранее сообщалось, что Гаттузо может стать наставником «Лацио», «Сампдории» или «Фиорентины».

Напомним, «Милан» под руководством 41-летнего специалиста в прошлом сезоне набрал 68 очков и занял пятое место в турнирной таблице серии А.

«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Еще по теме:
Ризван Магомедов: Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель Махмуд Мурадов: Макгрегор – дурак по жизни Махмуд Мурадов: Хабиб – лучший боец в истории не только России, но и всего СНГ
В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
Знарок выиграл у Дацюка. С Волшебником «Автомобилист» пока не забивает и не побеждает До этого матча счет в противостоянии Павла Дацюка и Олега Знарка был ничейный – 1:1. 26.09.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Алиев в Братиславе пробил сотню. Самойлов в Сызрани набрал почти две На турнире в Словакии россиянин Дмитрий Алиев в блестящем стиле выиграл короткую программу, установив новый рекорд страны – 101,49 балла. 21.09.2019 00:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Дмитрий Алиев: Медведева взяла волю в кулак, у меня пока не получилось Ковтун назвал Алиева «хайпожором» за то, что тот поздравил Загитову с днем рождения 19-летний российский фигурист исполнил пять четверных прыжков на тренировке (видео)
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев
Скоро Евротур. Кудашов должен проверить молодых вратарей «Советский спорт» советует главному тренеру сборной России обратить внимание на молодых голкиперов КХЛ. 26.09.2019 16:30 Хоккей Костяев Иван
Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
07:22 Футбол Игорь Лещук: «Ростов» - молодцы, здорово идут
07:01 Футбол Дубль Луиса Адриано помог «Палмейрасу» разгромить «ССА Масейо»
06:50 Хоккей «Миннесота» на выезде одержала победу над «Далласом», на счету Худобина 21 сэйв
06:34 Футбол Гаттузо прилетел в Москву с целью найти работу
06:10 Хоккей Гол Кучерова помог «Тампа-Бэй» переиграть в гостях «Флориду»
01:50 Хоккей Президент «Витязя»: Маленькие площадки вообще положительно сказываются на зрелищности
01:35 Авто/Мото Роберт Шварцман: Знаком с Леклером, но симпатизирую Феттелю
01:20 Футбол Роман Березовский: «Ахмату» нужна свежая кровь
01:05 Футбол Юрий Ковтун: В чемпионате «Спартаку» уже некуда отступать
01:00 Волейбол Обидчики сборной России вышли в финал чемпионата Европы
00:50 Футбол Кристиян Бистрович: Сейчас у ЦСКА непростой график
00:35 Хоккей Президент «Витязя»: Здорово, что нет непобедимых, а КХЛ выравнивается
00:21 Футбол Павел Могилевец: Каждому в «Рубине» надо задуматься о причинах неудач
00:14 Футбол СМИ: Паредес попал под критику одноклубников
00:01 Футбол «Реал Сосьедад» обыграл «Алавес» и поднялся на второе место
23:58 Футбол «Милан» уступил «Торино»
23:53 Футбол Хохлов пропустил тренировку «Динамо»
23:18 Футбол Футболистки «Чертаново» завершили борьбу в Лиге чемпионов
23:13 Баскетбол «Нижний Новгород» обыграл «Легию» в квалификации Лиги чемпионов
22:55 Футбол «Эспаньол» упустил победу в матче с «Сельтой»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика