Игорь Лещук: «Ростов» - молодцы, здорово идут Голкипер «Динамо» Игорь Лещук поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 11-го тура чемпионата России против «Ростова».

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- «Ростов» - молодцы, здорово идут, но они уже теряли очки. Так что можно обыгрывать любой клуб. Просто с хорошими командами играть намного тяжелее, - цитируют вратаря «Известия».

Встреча состоится в ближайшую субботу на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.

Добавим, что «Ростов» после десяти матчей чемпионата занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» расположилось на 11-м месте.