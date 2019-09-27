Юрий Ковтун: В РПЛ же «Спартаку» уже некуда отступать Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 11-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

- Удачный исход кубкового матча должен добавить футболистам «Спартака» заряда бодрости. В РПЛ же «Спартаку» уже некуда отступать. При этом каждый матч дается команде с трудом, и игра с «Оренбургом» не станет исключением, - цитируют защитника «Известия».

Встреча состоится в ближайшее воскресенье на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.

Добавим, что «Спартак» после десяти матчей чемпионата занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» расположилось на 14-м месте.