Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает Goal.com, руководство «манкунианцев» намерено воспользоваться неблагоприятной ситуацией, сложившейся вокруг Почеттино после неудачного старта «Тоттенхэма» в новом сезоне, чтобы выкупить трансфер аргентинца.
По информации издания, «Манчестер Юнайтед» готов полностью выплатить сумму, указанную в контракте специалиста в качестве отступных.
В шести матчах чемпионата Англии «Тоттенхэм» одержал всего две победы и, набрав восемь очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.
Ранее сообщалось, что кандидатурой Почеттино заинтересовался «Реал», который готов был летом предложить аргентинскому специалисту работу в Мадриде.
Добавим, что контракт 47-летнего аргентинского специалиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.
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