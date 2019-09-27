Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Юнайтед» готов выкупить контракт аргентинского наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино за 32 миллиона фунтов.

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Как сообщает Goal.com, руководство «манкунианцев» намерено воспользоваться неблагоприятной ситуацией, сложившейся вокруг Почеттино после неудачного старта «Тоттенхэма» в новом сезоне, чтобы выкупить трансфер аргентинца.

По информации издания, «Манчестер Юнайтед» готов полностью выплатить сумму, указанную в контракте специалиста в качестве отступных.

В шести матчах чемпионата Англии «Тоттенхэм» одержал всего две победы и, набрав восемь очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что кандидатурой Почеттино заинтересовался «Реал», который готов был летом предложить аргентинскому специалисту работу в Мадриде.

Добавим, что контракт 47-летнего аргентинского специалиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.