Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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27 сентября 2019 08:00Футбол

Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» готов выкупить контракт аргентинского наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино за 32 миллиона фунтов.

Как сообщает Goal.com, руководство «манкунианцев» намерено воспользоваться неблагоприятной ситуацией, сложившейся вокруг Почеттино после неудачного старта «Тоттенхэма» в новом сезоне, чтобы выкупить трансфер аргентинца.

По информации издания, «Манчестер Юнайтед» готов полностью выплатить сумму, указанную в контракте специалиста в качестве отступных.

В шести матчах чемпионата Англии «Тоттенхэм» одержал всего две победы и, набрав восемь очков, занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что кандидатурой Почеттино заинтересовался «Реал», который готов был летом предложить аргентинскому специалисту работу в Мадриде.

Добавим, что контракт 47-летнего аргентинского специалиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.

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