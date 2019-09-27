Матч женских сборных Косово и России перенесен УЕФА перенес встречу отборочного турнира ЧЕ-2021 между женскими сборными Косово и России.

Как сообщает пресс-служба РФС, решение было принято по соображениям безопасности.

Отмечается, что дата и место проведения матча, который должен был состоятся 4 октября в Приштине, будут определены позднее, после окончания дополнительных проверок.

Добавим, что после двух матчей группового этапа квалификации российская сборная, набрав шесть очков, делит лидерство в группе А с командой Голландии.