Павел Погребняк: К матчу с ЦСКА будем в полной боевой готовности - Советский спорт
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27 сентября 2019 09:56Футбол

Павел Погребняк: К матчу с ЦСКА будем в полной боевой готовности

Нападающий «Урала» Павел Погребняк, отметившийся дублем в матче Кубка России с «Черноморцем», уверен, что команде удастся переключиться на игру РПЛ с ЦСКА.

- У нас серьезный соперник, и настраивать никого не нужно. К тому же в кубковом матче у нас была ротация, некоторые игроки отдыхали. Так что к матчу с ЦСКА будем в полной боевой готовности, - приводит слова Погребняка пресс-служба «Урала».

Напомним, что встреча 11-го труа российской премьер-лиги «Урал» - ЦСКА состоится в ближайшее воскресенье на «Екатеринбург Арене» и начнется в 11:30 по московскому времени.

Добавим, что после десяти туров чемпионата России «Урал» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА расположился на втором месте.

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