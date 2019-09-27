Павел Погребняк: К матчу с ЦСКА будем в полной боевой готовности

- У нас серьезный соперник, и настраивать никого не нужно. К тому же в кубковом матче у нас была ротация, некоторые игроки отдыхали. Так что к матчу с ЦСКА будем в полной боевой готовности, - приводит слова Погребняка пресс-служба «Урала».
Напомним, что встреча 11-го труа российской премьер-лиги «Урал» - ЦСКА состоится в ближайшее воскресенье на «Екатеринбург Арене» и начнется в 11:30 по московскому времени.
Добавим, что после десяти туров чемпионата России «Урал» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА расположился на втором месте.
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