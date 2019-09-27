Кудряшова и Комличенко проверили на знание географии (видео) Защитник Федор Кудряшов и нападающий Николай Комличенко проверили свои знания по географии.

Загрузка... Футболистам сборной России предложили расположить на карте города, которые примут матчи матчи Евро-2020. Напомним, что чемпионат Европы 2020 года, посвященный 60-летию проведения первого турнира, пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах 12 городов 12 стран. Матчи европейского первенства примут Лондон, Санкт-Петербург, Мюнхен, Баку, Рим, Дублин, Будапешт, Глазго, Бильбао, Амстердам, Копенгаген и Бухарест.