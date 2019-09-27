Божович перед игрой с «Тамбовом» угостит болельщиков блюдами балканской кухни Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович на домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Тамбовом» угостит всех желающих блюдами балканской национальной кухни.

- Тренерский штаб и игроки ценят вашу любовь к нашему клубу. Перед матчем «Крылья Советов» - «Тамбов» главный тренер самарцев Миодраг Божович угостит всех пришедших блюдами балканской национальной кухни, - говорится в сообщении пресс-службы самарского клуба

Добавим, что матч пройдет в ближайшую субботу и начнется в 14:00 по московскому времени.