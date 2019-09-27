Божович перед игрой с «Тамбовом» угостит болельщиков блюдами балканской кухни

- Тренерский штаб и игроки ценят вашу любовь к нашему клубу. Перед матчем «Крылья Советов» - «Тамбов» главный тренер самарцев Миодраг Божович угостит всех пришедших блюдами балканской национальной кухни, - говорится в сообщении пресс-службы самарского клуба
Добавим, что матч пройдет в ближайшую субботу и начнется в 14:00 по московскому времени.
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