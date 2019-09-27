Ринат Билялетдинов: Матч «Локомотив» – «Зенит» можно считать ключевым Встреча состоится 28 сентября и стартует в 19.00 мск.

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Бывший наставник московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов дал комментарий перед матчем против «Зенита» в 11-м туре РПЛ.

«Безусловно, этот матч можно считать ключевым в первой части сезона. От исхода встречи очень многое зависит как для «Локо» и «Зенита», так и для остальных команд лидирующей группы. Так что это будет встреча за шесть очков», – приводят слова специалиста «Известия».

На сегодняшний день «Зенит» является лидером чемпионата России, набрав 23 очка. В активе «Локо» – 20 очков и 5-я позиция.