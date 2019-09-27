Массимо Каррера: Хотелось бы посвятить себя серьезному проекту - Советский спорт
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27 сентября 2019 14:03ФутболГичунцев Артур

Массимо Каррера: Хотелось бы посвятить себя серьезному проекту

После ухода из «Спартака» осенью 2018 года наставник находится без работы.

Итальянский специалист Массимо Каррера рассказал, как обстоят дела с возвращением к профессиональной деятельности.

«Почему я до сих пор без работы? Не знаю, думаю, этот вопрос нужно задать кому-то другому. Надеюсь, что совсем скоро вернусь к тренерской деятельности. Мой телефон молчит. Пока все тихо.

Я рассматриваю все предложения, но все зависит от позиции руководства. Хотелось бы посвятить себя серьезному проекту», – заявил экс-рулевой «Спартака» изданию TUTTOmercatoWEB.

Ранее Каррера заявил, что отказал иранскому клубу. При этом он опроверг переговоры с московским «Динамо».

Будучи тренером «Спартака», итальянец выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

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