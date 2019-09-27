СМИ: Гаттузо даст интервью Арустамяну и посетит матч «Локомотив» – «Зенит» Итальянец покинул «Сан-Сиро» в мае этого года.

По информации «БИЗНЕС Online», бывший наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо станет очередным гостем программы «Инсайдеры» с Нобелем Арустамяном на телеканале «Матч ТВ».

Отмечается, что специалист также посетит игру между «Локомотивом» и «Зенитом» в 11-м туре РПЛ. Напомним, встреча состоится завтра, 28 сентября.

Ранее сообщалось, что итальянец прилетел в Москву ради работы с отечественным клубом.