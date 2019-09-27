Источник: Мамаев подпишет двухлетний контракт с «Ростовом» Ранее футболист покинул «Краснодар».

Российский полузащитник Павел Мамаев продолжит карьеру в «Ростове». Об этом сообщает «Чемпионат».

Согласно источнику, 31-летний игрок согласовал двухлетний контракт с донским клубом. При этом у руководства будет возможность продлить соглашение на один сезон.

Напомним, Мамаев покинул «Краснодар» после выхода из тюрьмы на прошлой неделе. За «быков» он выступал с 2014 года, отыграв в общей сложности 146 матчей.

Ранее сообщалось, что в его услугах также заинтересованы в московском «Динамо».