Джака назначен новым капитаном лондонского «Арсенала» Об этом сообщает BBC.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери принял решение назначить нового капитана. Согласно источнику, им стал швейцарский полузащитник Гранит Джака, выступающий за «пушкарей» с 2016 года.

Отмечается, что испанский специалист объявил об этом на сегодняшней тренировке. При этом он пока не решил, кто возьмет на себя роль вице-капитана. Эмери рассматривает двух форвардов: Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Напомним, прошлым капитаном команды был французский защитник Лоран Косьельни, покинувший клуб минувшим летом. Он вернулся во Францию, став игроком «Бордо».