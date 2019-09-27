Юрген Клопп: Алиссон может вернуться в это воскресенье Бразилец получил травму в августе этого года.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о скором возвращении голкипера Алиссона. В текущем сезоне вратарь «красных» провел два матча и пропустил один гол.

«У него все хорошо. Вчерашнюю тренировку он провел вне команды, но успел поработать с тренерами вратарей. Думаю, он близок к возвращению в строй. Посмотрим. Решающее слово – за медицинским штабом. Допускаю, что он может вернуться уже в это воскресенье», – цитирует специалиста официальный сайт «Ливерпуля».

28 сентября мерсисадйский клуб сыграет против «Шеффилда» в 7-м туре АПЛ.