Погба обозначил свои условия по вопросу нового контракта

Хавбек сборной Франции Поль Погба и руководство «Манчестер Юнайтед» приступили к переговорам по продлению контракта, который в силе до 2021 года.
Согласно источнику, чемпион мира хочет получать на «Олд Траффорд» 600 тысяч фунтов. Таким образом, его годовой оклад составит больше 35 млн евро, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира.
О позиции клуба не уточняется, однако, ранее наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник является ключевым игроком его команды и хочет, чтобы тот остался на «Олд Траффорд».
Ранее сообщалось, что 26-летний Погба получил предложения от «Ювентуса» и мадридского «Реала».
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