Сиссоко продлил контракт с «Тоттенхэмом» (видео) 30-летний француз выступает за лондонский клуб с 2016 года.

Тренерский штаб «Тоттенхэма» рассчитывает на полузащитника Муссу Суссико. Сегодня, 27 сентября он продлил трудовое соглашение до 2023 года. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Ранее сообщалось, что хавбек получил предложение от миланского «Интера». До переезда в «Тоттенхэм» он выступал за «Ньюкасл», который отправил его в Лондон за 35 млн евро. Также Сиссоко успел поиграть за «Тулузу».

В составе сборной Франции футболист провел 56 матчей и забил два гола, а в минувшем сезоне помог «шпорам» выйти в финал Лиги чемпионов.