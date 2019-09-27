Головин признан лучшим футболистом прошедшего мидуика - Советский спорт
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27 сентября 2019 19:43ФутболГичунцев Артур

Головин признан лучшим футболистом прошедшего мидуика

За свое выступление игрок получил оценку 9,99 по 10-бальной шкале.

В матче 7-го тура чемпионата Франции хавбек «Монако» Александр Головин оформил дубль в ворота «Ниццы». Также он отдал голевой пас, чем помог своей команде одержать первую победу в сезоне (3:1).

Авторитетный статистический портал WhoScored считает российского полузащитника лучшим футболистом прошедшего мидуика.

Добавим, что Головин перебрался в лигу 1 летом 2018 года. Он был куплен у московского ЦСКА за 30 млн евро.

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