Головин признан лучшим футболистом прошедшего мидуика За свое выступление игрок получил оценку 9,99 по 10-бальной шкале.

В матче 7-го тура чемпионата Франции хавбек «Монако» Александр Головин оформил дубль в ворота «Ниццы». Также он отдал голевой пас, чем помог своей команде одержать первую победу в сезоне (3:1).

Авторитетный статистический портал WhoScored считает российского полузащитника лучшим футболистом прошедшего мидуика.

Добавим, что Головин перебрался в лигу 1 летом 2018 года. Он был куплен у московского ЦСКА за 30 млн евро.