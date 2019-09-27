«Барселона» вслед за Месси потеряла Фати Каталонцы продолжают терять игроков.

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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати пропустит матч седьмого тура чемпионата Испании против «Хетафе», сообщает пресс-служба каталонцев.

16-летний форвард повредил коленный сустав на пятничной тренировке команды. Тренерским штабом было решено поберечь игрока.

Отметим, что матч с «Хетафе» пропустит лидер «Барселоны» Лионель Месси.

В нынешнем сезоне Фати забил два мяча в четырех матчах Ла Лиги.