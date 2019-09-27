Гол Касорлы помог «Вильярреалу» обыграть «Бетис»

Победный мяч на 68-й минуте провел Санти Касорла. Кроме него у хозяев забивали Карл Токо-Экамби (39-я и 76-я минуты), Жерар Морено (90+2) и Самуэль Чуквуезе (90+5)
У проигравших отличился Эмерсон (48).
«Вильярреал» поднялся на пятое место в турнирной таблице примеры.
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