Гол Касорлы помог «Вильярреалу» обыграть «Бетис» - Советский спорт
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27 сентября 2019 23:51ФутболКоноплев Александр

Гол Касорлы помог «Вильярреалу» обыграть «Бетис»

В матче седьмого тура чемпионата Испании «Вильярреал» дома победил «Бетис» – 5:1.

Победный мяч на 68-й минуте провел Санти Касорла. Кроме него у хозяев забивали Карл Токо-Экамби (39-я и 76-я минуты), Жерар Морено (90+2) и Самуэль Чуквуезе (90+5)

У проигравших отличился Эмерсон (48).

«Вильярреал» поднялся на пятое место в турнирной таблице примеры.

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