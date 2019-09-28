«Крылья Советов» примут «Тамбов» в 11-м туре премьер-лиги Начало матча – 14:00 (мск).

«Крылья Советов» сыграет дома с «Тамбовом» в 11-м туре премьер-лиги на «Самара Арене».

После десяти туров команды замыкают турнирную таблицу премьер-лиги, набрав по восемь очков. По дополнительным показателям «Тамбов» занимает 15-е место, «Крылья Советов» – 16-е.

Отметим, что «Крылья» не могут выиграть в чемпионате на протяжении четырех матчей. А «Тамбов» в прошлом туре победой над «Ростовом» (2:0) прервал безвыигрышную серию из шести матчей.

Ранее команды провели по два матча друг с другом в ФНЛ и Кубке России, и во всех – «Крылья Советов» были сильнее.

Матч «Крылья Советов» – «Тамбов» пройдет 28 сентября на «Самара Арене». Начало – 14:00 (мск).