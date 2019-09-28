Александр Бубнов: «Крылья» не добрали очков и должны победить» Тамбов» - Советский спорт
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28 сентября 2019 08:19ФутболЛипкин Антон

Александр Бубнов: «Крылья» не добрали очков и должны победить» Тамбов»

«Крылья Советов» примут «Тамбов» в 11-м туре премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 11-го тура премьер-лиги «Крылья Советов» – «Тамбов» в Самаре.

«На мой взгляд, самарцы, исходя из потенциальных возможностей, недобрали очков в первой трети чемпионата и на своем поле должны побеждать новичка, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Прогноз – 2:0».

После десяти туров команды замыкают турнирную таблицу премьер-лиги, набрав по восемь очков. По дополнительным показателям «Тамбов» занимает 15-е место, «Крылья Советов» – 16-е.

Матч «Крылья Советов» – «Тамбов» пройдет 28 сентября на «Самара Арене». Начало – 14:00 (мск).

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