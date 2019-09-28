Алекс Крал: Каждый игрок «Спартака» должен понимать, что выступать за такую команду – огромная честь Чешский новичок провел три матча за красно-белых.

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о том, что значит для него выступать за красно-белых.

«Спартак» – исторически самый успешный клуб России, – сказал 21-летний чех в интервью клубной пресс-службе. – А наша задача – продолжать эти победные традиции. Каждый игрок должен понимать, что выступать за такую команду – огромная честь».

Напомним, «Крал» стал игроком «Спартака» 1 сентября после перехода из «Славии» (Прага). После этого он провел за команду три матча.

В воскресенье в 11-м туре премьер-лиги «Спартак» сыграет дома с «Оренбургом». Начало матча на «Открытие Арене» – 16:30 (мск).