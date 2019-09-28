Унаи Эмери – о капитанстве Джаки: Мы хотим изменить мнение, которое сложилось о нем Швейцарец стал капитаном «Арсенала» в нынешнем сезоне.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери объяснил, почему назначил Гранита Джаку капитаном команды.

«Он зрелый игрок, обладает опытом, – приводит Sky Sports слова испанца. – Тренер, игроки и клуб в целом живут под давлением и критикой.

Самое главное – выстоять в каждый такой момент, двигаться дальше благодаря своему уровню, поведению и преданности. И игроки проголосовали за него.

Я разговаривал с ним. Мы хотим изменить мнение, которое сложилось о нем. А уважение, которое у него внутри команды, очень важно.

Я доверяю и верю ему. Он хороший человек, профессионал и игрок. Иногда он совершает ошибки, но самое главное – анализировать их, учиться и исправлять».

Напомним, 27-летний швейцарец выступает за «Арсенал» с 2016 года после перехода из «Боруссии» (Дортмунд). За три года он провел за команду 140 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 16 результативных передач.