«Ростов» примет «Динамо» в 11-м туре премьер-лиги Начало игры – 16:30 (мск).

«Ростов» сыграет дома с «Динамо» в матче 11-го тура премьер-лиги в Ростове-на-Дону.

После десяти туров «Ростов» набрал 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице премьер-лиги. У «Динамо» десять очков и 11-я позиция.

В прошлом туре команда Валерия Карпина потерпела свое второе поражение в сезоне, уступив «Тамбову» (1:2) в Саранске. Бело-голубые проиграли дома «Сочи» (2:3) и продлили серию без побед до трех матчей. После вылета из Кубка России (от «Луча» – 0:1) она продлилась до четырех игр.

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью с одинаковым счетом 0:0. В последний раз «Динамо» побеждало в Ростове-на-Дону (3:2) 2 мая 2014 года.

Матч «Ростов» – «Динамо» пройдет 28 сентября на «Ростов Арене». Начало – 16:30 (мск).