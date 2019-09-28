Александр Бубнов: «Ростов» смотрится куда более цельной командой, чем «Динамо» «Ростов» примет «Динамо» в 11-м туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 11-го тура премьер-лиги «Ростов» – «Динамо» в Ростове-на-Дону.

«Ростову» нужно реабилитироваться за сенсационную неудачу с «Тамбовом», «Динамо» – за неубедительные выступления в принципе, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – На данном отрезке команда (Валерия) Карпина смотрится куда более цельной. Прогноз – 1:0».

После десяти туров «Ростов» набрал 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице премьер-лиги. У «Динамо» десять очков и 11-я позиция.

Матч «Ростов» – «Динамо» пройдет 28 сентября на «Ростов Арене». Начало – 16:30 (мск).