«Локомотив» примет «Зенит» в 11-м туре премьер-лиги Начало игры – 19:00 (мск).

«Локомотив» сыграет с «Зенитом» в 11-м туре премьер-лиги в Москве.

После десяти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 23 очками. У «Локомотива» на три очка меньше и пятое место.

Отметим, что «Зенит» побеждает в чемпионате на протяжении трех туров подряд, у «Локомотива» две победы. В своих предыдущих матчах в турнире действующие чемпионы России разгромили «Рубин» (5:0), а «Локомотив» победил в гостях «Оренбург» (3:2).

В прошлом сезоне «Зенит» победил «Локомотив» дома (5:3), а в Москве команды сыграли вничью. В начале этого сезона команды встречались в матче за Суперкубок на стадионе «Динамо», игра завершилась волевой победой красно-зеленых (3:2).

Матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет 28 сентября на стадионе «Локомотив». Начало – 19:00 (мск).