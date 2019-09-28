Бубнов поставил на ничью в матче «Локомотив» – «Зенит» «Локомотив» сыграет дома с «Зенитом» в 11-м туре премьер-лиги.

Загрузка...

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 11-го тура премьер-лиги «Локомотив» – «Зенит» в Москве.

«Соперники примерно равны по силам, причем во всех линиях, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Зенит» имеет шанс оторваться от опасного конкурента на шесть очков, «Локомотив» — догнать действующего чемпиона. Очень важное противостояние, возможно, определяющее в первом круге, но, думаю, дело завершится ничьей. Прогноз – 1:1».

После десяти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 23 очками. У «Локомотива» на три очка меньше и пятое место.

Матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет 28 сентября на стадионе «Локомотив». Начало – 19:00 (мск).