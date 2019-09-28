«Ливерпуль» может быть исключен из Кубка лиги В матче с «МК Донс» на поле вышел игрок, не имеющий права участвовать в матче.

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«Ливерпулю» грозит исключение из Кубка английской лиги, сообщает BBC.

В матче третьего раунда с «МК Донс» (2:0), который состоялся в среду, на поле у «красных» появился игрок, который не имел права участвовать в матче. Его имя не называется.

«Клуб в курсе потенциальной административной проблемы, которая касается одного из наших игроков.

Мы работаем с соответствующими органами, чтобы установить факты дела и не будем давать комментарии, пока вопрос не будет разрешен».

Отметим, что за «Ливерпуль» в матче с «МК Донс» сыграли: Кевин Келлехер, Деян Ловрен, Джо Гомес, Ки-Джана Хувер, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Кертис Джонс, Райан Брюстер, Харви Эллиот, Сепп ван ден Берг, Херби Кейн и Педро Чиривелья.

В четвертом раунде «Ливерпуль» должен сыграть с «Арсеналом».