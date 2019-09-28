«Урал»: С первым снегом, РПЛ, ЦСКА до встречи

«Урал» отметил постом в твиттере первый снегопад в городе.
«С первым снегом, РПЛ. ЦСКА, до встречи», – говорится в сообщении.
Напомним, матч «Урал» – ЦСКА пройдет 29 сентября на «Екатеринбург Арене». Начало – 11:30 (мск). При этом в воскресенье не ожидается осадков. По прогнозам синоптиков, температура в городе составит 4 градуса по Цельсию.
После десяти туров «Урал» занимает шестое место в турнирной таблице с 14 очками. У ЦСКА 22 очка и вторая позиция.
Отметим, что в марте этого года армейцы победили в Екатеринбурге с минимальным счетом (1:0). Более того, в матчах чемпионата «Урал» не может забить сопернику в семи матчах подряд, а выиграть – в 15 матчах.
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