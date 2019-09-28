Алекс Крал: У «Спартака» молодая и быстрая команда, нужно этим пользоваться «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в 11-м туре премьер-лиги.

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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал перед матчем 11-го тура премьер-лиги с «Оренбургом» высказался о предыдущих матчах команды в чемпионате – с «Уралом» (1:2) и «Уфой» (0:1).

«Соперники оборонялись и ждали наших ошибок, – сказал 21-летний чех в интервью клубной пресс-службе. – Проблема в том, что мы их допустили.

Если мы хотим побеждать, нужно быть острее в атаке. Мы ведь хорошо контролировали мяч, но при этом нужно наносить больше ударов, делать больше проникающих передач в штрафную. У нас молодая и быстрая команда, нужно этим пользоваться».

Напомним, «Крал» стал игроком «Спартака» 1 сентября после перехода из «Славии» (Прага). После этого он провел за команду три матча.

«Спартак», проигравший в чемпионате три игры подряд, опустился на девятое место в турнирной таблице.

Матч «Спартак» – «Оренбург» пройдет 29 сентября на «Открытие Арене» в Москве. Начало игры – 16:30 (мск).