«Крылья Советов» – «Тамбов». Стартовые составы Начало матча – 14:00 (мск).

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Главные тренеры «Крыльев Советов» и «Тамбова» Миодраг Божович и Александр Григорян назвали составы команд на матч 11-го тура премьер-лиги.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Анюков, Комбаров, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Кабутов, Соболев.

Запасные: Овсянников, Лысцов, Якуба, Радонич, Терехов, Гынсарь, Тимофеев, Чичерин, Смирнов, Киселев, Бурлак, Канунников.

Наш состав на матч #КрыльяТамбов 🔥



Начинаем через полчаса! pic.twitter.com/0Z08VdCyCw — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) September 28, 2019

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Таказов, Тетрашвили, Карасев, Костюков, Мелкадзе, Обухов.

Запасные: Сугробов, Кулик, Муниру, Усман, Чернышов, Килин, Бенито, Аппаев, Мамтов, Часовских.

Матч «Крылья Советов» – «Тамбов» пройдет 28 сентября на «Самара Арене». Начало – 14:00 (мск).