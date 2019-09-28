«Спартак» победил «Оренбург» в молодежном первенстве - Советский спорт
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28 сентября 2019 14:01ФутболЛипкин Антон

«Спартак» победил «Оренбург» в молодежном первенстве

Единственный гол забил Оганесян.

«Спартак» выиграл у «Оренбурга» (1:0) в матче 11-го тура молодежного первенства на поле клубной академии имени Федора Черенкова.

Единственный гол в матче на 23-й минуте забил полузащитник Степан Оганесян, которому в субботу исполнилось 18 лет.

«Молодежка» красно-белых одержала третью победу подряд и поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Оренбург» остался предпоследним.

В следующем туре 4 октября «Оренбург» примет «Динамо», а 5 октября «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром».

Молодежное первенство
11-й тур

«Спартак» (Москва) – «Оренбург» (Оренбург) – 1:0 (1:0)
Гол: Оганесян, 23.

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