Алексей Ионов: «Ростов» может обыграть любую команду

Хавбек «Ростова» Алексей Ионов поделился ожиданиями от нынешнего сезона. По его словам, у донского клуба есть все шансы побороться за высшие места в чемпионате страны.
«Нужно просто выигрывать каждую игру и не заглядывать в таблицу. Независимо от того, дома или на выезде, главное брать три очка, а по окончании сезона можно и в таблицу глянуть.
Надо выигрывать и потом уже смотреть, на что мы можем рассчитывать. Повторюсь, что «Ростов» может обыграть любую команду. Будем готовиться, изучать соперников, подходить к играм максимально собранно», – цитирует Ионова официальный сайт клуба.
Сегодня, 28 сентября команда Валерия Карпина сыграет с московским «Динамо». Встреча 11-го тура РПЛ пройдет в Ростове и стартует в 16.30 мск.
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