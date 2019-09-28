Алексей Ионов: «Ростов» может обыграть любую команду На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 3-е место в таблице РПЛ.

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Хавбек «Ростова» Алексей Ионов поделился ожиданиями от нынешнего сезона. По его словам, у донского клуба есть все шансы побороться за высшие места в чемпионате страны.

«Нужно просто выигрывать каждую игру и не заглядывать в таблицу. Независимо от того, дома или на выезде, главное брать три очка, а по окончании сезона можно и в таблицу глянуть.

Надо выигрывать и потом уже смотреть, на что мы можем рассчитывать. Повторюсь, что «Ростов» может обыграть любую команду. Будем готовиться, изучать соперников, подходить к играм максимально собранно», – цитирует Ионова официальный сайт клуба.

Сегодня, 28 сентября команда Валерия Карпина сыграет с московским «Динамо». Встреча 11-го тура РПЛ пройдет в Ростове и стартует в 16.30 мск.