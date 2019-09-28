Гжегож Крыховяк: Мы уже обыграли «Зенит» в Суперкубке, нам по силам сделать это и в чемпионате Встреча 11-го тура РПЛ состоится сегодня и стартует в 19.00 мск.

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Хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк дал комментарий клубной пресс-службе перед матчем против «Зенита».

«Мы уже обыграли «Зенит» в Суперкубке – конечно, нам по силам сделать это и в чемпионате! Игра очень важна для «Локо» с турнирной точки зрения. В случае победы мы сравняемся с «Зенитом» по количеству очков, а дальше все в наших руках – должны обходить их на дистанции.

Именно в таких матчах с топ-соперниками закаляется характер команды. Мы должны продемонстрировать свои амбиции и доказать всем, что способны победить в чемпионате», – заявил полузащитник.

В минувшем сезоне питерский клуб досрочно стал чемпионом страны, а «Локо» занял второе место и взял Кубок России.