«Ростов» – «Динамо». Стартовые составы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 сентября 2019 15:22ФутболГичунцев Артур

«Ростов» – «Динамо». Стартовые составы

Встреча пройдет на домашней арене донского клуба и стартует в 16.30 мск.

Стали известны стартовые составы «Ростова» и московского «Динамо» на матч 11-го тура РПЛ.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Попов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов.

«Динамо»: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски, Панченко, Игбун.

Запасные: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Ордец, Грулёв, Рауш, Нойштедтер, Хильемарк, Шейдаев, Н'Жи, Филипп.

Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов покинул топ-20 чемпионской гонки, Рублев вошел в топ-30 Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 36-е Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Рифат Жемалетдинов: «Зенит» не боимся 23-летний нападающий «Локомотива» поделился ожиданиями перед матчем с «Зенитом». 27.09.2019 21:51 Футбол Григорьевская Юлия
Тарасова подхватила «вирус Медведевой»? Лучшая пара России провалилась в США На турнире в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили произвольную программу и остались вторыми после американцев. 21.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий
Новости
15:22 Футбол «Ростов» – «Динамо». Стартовые составы
15:13 Формула-1 Тост – о ситуации Квята: У нас не было возможности заменить силовую установку до старта квалификации
14:48 Футбол Гжегож Крыховяк: Мы уже обыграли «Зенит» в Суперкубке, нам по силам сделать это и в чемпионате
14:35 Футбол Алексей Ионов: «Ростов» может обыграть любую команду
14:15 Футбол «Рубин» добыл три очка в матче с «Уфой»
14:01 Футбол «Спартак» победил «Оренбург» в молодежном первенстве
13:56 Теннис Соболенко обыграла Риске и во второй раз подряд выиграла турнир в Ухане
13:54 Хоккей Хенрик Лундквист: Панарин нам очень поможет
13:46 Формула-1 Квят пропустит квалификацию Гран-при России из-за проблем с мотором
13:40 Футбол Александр Головин: Не обращаю внимания на голы. Важно лишь одно – возвращение «Монако» на вершину
13:38 Авто/Мото Роберт Шварцман: Хотел выиграть чемпионат на родине
13:33 Формула-1 Леклер выиграл третью практику, у Квята опять проблемы с мотором
13:10 Футбол «Крылья Советов» – «Тамбов». Стартовые составы
13:03 Футбол Алекс Крал: У «Спартака» молодая и быстрая команда, нужно этим пользоваться
12:53 Волейбол Россия победила Кению на Кубке мира и гарантировала себе как минимум третье место
12:39 Футбол Алекс Крал: Сейчас я остался без Лиги чемпионов, но в целом поднялся на новый уровень
12:30 Хоккей «Амур» всухую обыграл «Сибирь», одержав вторую победу в сезоне
12:22 Футбол Алекс Крал: Лучше всего ощущаю себя на позиции «восьмерки»
12:10 Футбол «Урал»: С первым снегом, РПЛ, ЦСКА до встречи
11:31 Футбол «Ливерпуль» может быть исключен из Кубка лиги
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика