«Ростов» – «Динамо». Стартовые составы Встреча пройдет на домашней арене донского клуба и стартует в 16.30 мск.

Новости СМИ2 Стали известны стартовые составы «Ростова» и московского «Динамо» на матч 11-го тура РПЛ. «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Попов, Норманн, Шомуродов. Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов. «Динамо»: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски, Панченко, Игбун. Запасные: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Ордец, Грулёв, Рауш, Нойштедтер, Хильемарк, Шейдаев, Н'Жи, Филипп.