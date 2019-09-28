«Валенсия» нанесла «Атлетику» первое поражение в сезоне благодаря голу Черышева Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес».

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Валенсия» в гостях обыграла «Атлетик» из Бильбао со счетом 1:0. Автором победного мяча стал российский полузащитник Денис Черышев.

Хавбек сборной России поразил ворота хозяев на 27-й минуте. Ему ассистировал нападающий Фернан Торрес.

Таким образом, «Валенсия» набрала 9 очков и поднялась на 9-е место. «Атлетик», потерпевший первое поражение в сезоне, по-прежнему на 4-й строчке. В его активе 12 баллов.

Добавим, что сегодняшний гол стал первым для Черышева в текущем сезоне. Также он успел отдать один голевой пас в пяти матчах.