«Крылья Советов» обыграли «Тамбов», Соболев забил гол и отдал голевой пас - Советский спорт
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28 сентября 2019 16:07Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов», Соболев забил гол и отдал голевой пас

Встреча прошла в Самаре.

Футболисты «Крыльев Советов» нанесли поражение игрокам «Тамбова» в домашнем матче 11-го тура РПЛ (2:0).

В составе победителей лучшим оказался российский форвард Александр Соболев. Он забил гол и отдал голевую передачу Максиму Каннуникову.

Таким образом, команда Миодрага Божовича набрала 11 очков и вышла на 10-е место. Что касается «Тамбова», то подопечные Александра Григоряна занимают последнее место, имея в своем активе 8 баллов.

5 октября самарский клуб сыграет против «Сочи», а команда »Тамбов» в тот же день встретится с «Рубином».

РПЛ

11-й тур

«Крылья Советов» – «Тамбов» – 2:0 (0:0)

Голы: Соболев, 73 – с пенальти (1:0); Канунников, 74 (2:0).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан (Радоньич, 67), Кабутов (Канунников, 68), Зиньковский, Мияйлович, Антон (Тимофеев, 81), Соболев.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин (Килин, 46), Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко (Аппаев, 80), Карасев, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

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