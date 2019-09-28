«Ливерпуль» победил «Шеффилд» и одержал седьмую победу кряду Команда Юргена Клоппа лидирует в таблице с отрывом от ближайшего преследователя на 8 очков.

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В матче 7-го тура АПЛ «Ливерпуль» в гостях обыграл «Шеффилд» благодаря голу полузащитника Джорджиньо Вейналдума на 70-й минуте.

Таким образом, «красные» набрали 21 очко и по-прежнему являются лидером чемпионата. Что касается «Шеффилда», то в активе команды 8 баллов и 10-я позиция.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Лестером», а «Шеффилд» встретится с «Уотфордом». Обе игры пройдут 5 октября.