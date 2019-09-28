«Ростов» – «Динамо». Мамаев присутствует на матче (фото)

В эти минуты «Ростов» и «Динамо» проводят матч 11-го тура РПЛ. Эту встречу посетил экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.
На прошлой неделе 31-летний хавбек разорвал соглашение с «быками». Такое решение инициировали в руководстве после выхода игрока из колонии. Он оказался в тюрьме за участие в избиении трех человек в центре Москвы.
По слухам, Мамаев уже подписал двухлетний контракт с донским клубом, а его зарплата составит 600 тысяч евро за сезон.
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