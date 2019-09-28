«Локомотив» – «Зенит». Стартовые составы

«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Мариу, Смолов.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Джорджевич, Эдер.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.