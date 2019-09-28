«Локомотив» – «Зенит». Стартовые составы Встреча пройдет на «РЖД Арене» и стартует в 19.00 мск.

Загрузка... «Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ. «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Мариу, Смолов. Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Джорджевич, Эдер. «Зенит»: Лунёв, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси. Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.