«Локомотив» – «Зенит». Стартовые составы - Советский спорт
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28 сентября 2019 17:52ФутболГичунцев Артур

«Локомотив» – «Зенит». Стартовые составы

Встреча пройдет на «РЖД Арене» и стартует в 19.00 мск.

«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Мариу, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Джорджевич, Эдер.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

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