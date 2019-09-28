«Байер» на выезде крупно победил «Аугсбург». «Лейпциг» уступил «Шальке» В матче шестого тура чемпионата Германии «Аугсбург» на своем поле уступил «Байеру» – 0:3.

Загрузка... Гости открыли счет благодаря автоголу Флориана Нидерлерхнера на 34-й минуте. Далее забивали Кевин Фолланд (76) и Кай Хаверц (84). «Байер» – соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. В другом матче дня «Лейпциг» уступил «Шальке» – 1:3. «Лейпциг» – соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. Бундеслига

Шестой тур «Аугсбург» – «Байер» (Леверкузен) – 0:3 (0:1) «Майнц» – «Вольфсбург» – 0:1 (0:1) «Падеборн» – «Бавария» (Мюнхен) – 2:3 (0:1) «Лейпциг» – «Шальке» – 1:3 (0:2) «Хоффенхайм» – «Боруссия» (Менхенгладбах» – 0:3 (0:1)