«Ростов» разгромил «Динамо» и вышел на второе место в таблице РПЛ Встреча прошла на домашней арене донского клуба.

Футболисты «Ростова» обыграли московское «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ (3:0).

В составе победителей по голу забили Ивелин Попов, Эльдор Шомуродов и Бахтиер Зайнутдинов.

На 66-й минуте поединка с поля был удален защитник бело-голубых Заурбек Плиев.

Таким образом, «Ростов» набрал 23 очка и вышел на второе место в таблице. У «Динамо» – 10 баллов и 12-я позиция.

В следующем туре команда Валерия Карпина встретится 6 октября против московского ЦСКА, а бело-голубые днем ранее сыграют с «Оренбургом».

РПЛ

11-й тур

«Ростов – «Динамо» (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: Попов, 25; Шомуродов, 37; Зайнутдинов, 82.

«Ростов»: Бабурин, Чистяков, Чернов, Сигурдссон, Козлов, Норманн, Ионов (Зайнутдинов, 81), Еременко, Попов, Байрамян (Саплинов, 67), Шомуродов (Долгов, 86).

«Динамо»: Лещук, Евгеньев, Плиев, Морозов, Шунич, Жоаозиньо, Каборе, Юсупов (Хильемарк, 46), Шиманьски (Н»Жи, 68), Панченко (Филипп, 70), Игбун.