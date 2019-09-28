Официально: Мамаев подписал контракт с «Ростовом» - Советский спорт
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28 сентября 2019 18:36ФутболКоноплев Александр

Официально: Мамаев подписал контракт с «Ростовом»

Официальный сайт «Ростова» опубликовал новость о подписании контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

Стороны подписали двухлетний контракт. Хавбек получил десятый номер.

До конца года футболист будет заниматься по индивидуальному плану.

Напомним, что последние 11 месяцев Мамаев провел в местах лишения свободы.

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