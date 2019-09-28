Официально: Мамаев подписал контракт с «Ростовом»

Стороны подписали двухлетний контракт. Хавбек получил десятый номер.

До конца года футболист будет заниматься по индивидуальному плану.

Напомним, что последние 11 месяцев Мамаев провел в местах лишения свободы.

Павел Мамаев снова в игре 🔥🔥🔥



«Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. В нашем клубе Павел будет выступать под 10-м номером.



Павел Мамаев - игрок ФК «Ростов» https://t.co/H0zPOH9pgM